### Chanson **Dans le cadre du festival Satire à Vue** Libres et fougueux, Thom Souyeur et les Petits Grégory proposent une musique iconoclaste et irrévérencieuse basée sur les grandes questions du monde. Aucun sujet n’est boudé mais les thèmes de prédilection restent, l’amour (inter-espèce ou intergénérationnel), la religion (la bonne) et l’évasion (fiscale). Entre la bonne humeur et la légèreté apparente, on peut lire une profonde envie d’élever les consciences. Leur devise : Ce n’est pas pour rigoler, c’est pour dénoncer. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 8 avril à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Culture

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



