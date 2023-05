National d’élevage de beaucerons Camping du Val de Saône, 6 mai 2023, .

Venez découvrir les Beaucerons, chiens de bergers de la Beauce ! L’association Les Amis du Beauceron vous propose de découvrir cette race de chien de berger de la Beauce lors d’exercices et de présentations..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

Camping du Val de Saône Le Port

Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the Beaucerons, shepherd dogs of the Beauce! The association Les Amis du Beauceron proposes you to discover this breed of Beauce shepherd dog during exercises and presentations.

¡Venga a descubrir a los Beaucerons, perros pastores de la Beauce! La asociación Les Amis du Beauceron le invita a descubrir esta raza de perros pastores de Beauce durante ejercicios y presentaciones.

Entdecken Sie die Beaucerons, die Hirtenhunde der Beauce! Der Verein Les Amis du Beauceron bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Hirtenhunderasse aus der Beauce bei Übungen und Vorführungen kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-04-30 par Office de Tourisme Val de Saône Centre