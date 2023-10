Fête de la Saint-Maurice Thoiry Thoiry, 24 septembre 2023, Thoiry.

Défilé style Corso avec d’autres ensembles de musique et chars etc.

Suivi d’une petite aubade (2 ou 3 morceaux) devant la salle des fêtes.

Belle ambiance. On se déguisera. Des idées ?

Thoiry Rue du mont , 01710 Thoiry Thoiry

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

