Thoiry night race. Au cœur des lumières sauvages Rue du Pavillon de Montreuil, 28 janvier 2023, Thoiry.

Le samedi 28 janvier 2023

de 16h00 à 19h00

. payant

Après les trois éditions à succès de la Thoiry Wild Race, découvrez la première édition de la Thoiry Night Race. Une course nocturne insolite en Ile-de-France, à travers 150 hectares de nature et une arrivée au cœur des 2.000 illuminations de Thoiry.

Au cours de votre course, vous traverserez des allées forestières, des allées bitumées et des allées stabilisées, avec du plat et des dénivelés variés et également quelques marches. Gérer votre course en n’oubliant pas de regarder où vous mettez les pieds et n’oubliez pas votre lampe frontale.

Les parcours

Pour cette nouveau rendez-vous sportif, Thoiry vous propose 3 parcours :

10 kms : A partir de 16 ans

5 kms : A partir de 11 ans

1 km : Dès 6 ans

Rue du Pavillon de Montreuil Rue du Pavillon de Montreuil 78770 Thoiry

Contact : https://www.thoiry.net/thoiry-night-race

Illustration officielle événement Thoiry Night race