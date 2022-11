Thoiry lumières sauvages Thoiry Zoo Safari, 30 octobre 2022, Thoiry.

Du dimanche 30 octobre 2022 au lundi 06 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 20h00

. payant De 0 à 30€ selon les formules

Du 30 octobre 2022 au 6 mars 2023, Thoiry Lumière Sauvages s’illumine de nouveau pour vous faire voyager dans une balade onirique et féerique. Plus de 1 500 animaux, personnages et autres scènes illuminées prennent place dans les jardins du château pour un instant magique à partager entre amis ou en famille.

Imaginez plutôt, vous voyagez au cœur d’un monde onirique et scintillant à la rencontre d’espèces emblématiques des 5 continents.

Entre émotion et émerveillement, les 2.000 Lumières Sauvages vous transportent dans un décor fantastique et sublimé. A voir absolument, la grande Nouveauté 2023 pour une expérience immersive toujours plus incroyable.

Un parcours renouvelé Made in Sichuan & Made in Thoiry

Pour cette cinquième édition, une partie du parcours avec de nouvelles oeuvres lumineuses a été réalisée par des artistes de la ville de Zigong en Chine tandis que l’autre partie a été rénovée par les équipes du ZooSafari de Thoiry. Ils ont usé de leurs talents et de leur créativité afin de pouvoir vous émerveiller avec plus de 2 000 plantes, animaux et personnages illuminés !

Embarquez pour un voyage féerique sur un parcours d’environ 1,5km qui traverse les jardins du château. Le tout à l’écart du zoo pour laisser les animaux se reposer bien au chaud et au calme dans leur maison.

Une surprise vous attend sur le parcours !

Cette année le ZooSafari de Thoiry a prévu une innovation qui vous surprendra lors du parcours. Pour en savoir plus, il faudra nous rendre visite ;)

La restauration

Crêpes, gaufres, boissons chaudes et froides sur place.

Thoiry Zoo Safari Rue du Pavillon de Montreuil 78770 Thoiry

Contact : https://www.thoiry.net/le-parcours-thoiry-lumieres-sauvages https://www.facebook.com/zoothoiry https://www.facebook.com/zoothoiry https://www.thoiry.net/horaires-tarifs-thoiry-lumieres-sauvages