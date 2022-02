Thod Pastelliste Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Thod Pastelliste Colleville-Montgomery, 1 mars 2022, Colleville-Montgomery. Thod Pastelliste Médiathèque 11 Grande rue Colleville-Montgomery

2022-03-01 – 2022-03-30 Médiathèque 11 Grande rue

Colleville-Montgomery Calvados Colleville-Montgomery Venez découvrir l’univers de Thod Pastelliste lors d’une exposition à la médiathèque de Colleville-Montgomery.

Quelques mots de l’artiste : “Les thèmes qui m’inspirent sont multiples et variés, mais ma préférence va sans nul doute au portrait. Voir la vie apparaître dans un regard, créer une émotion, travailler les différentes carnations et les nombreux détails d’un visage est une expérience captivante !” Venez découvrir l’univers de Thod Pastelliste lors d’une exposition à la médiathèque de Colleville-Montgomery. Quelques mots de l’artiste : “Les thèmes qui m’inspirent sont multiples et… +33 2 31 97 50 65 https://pastel.thod.fr/ Venez découvrir l’univers de Thod Pastelliste lors d’une exposition à la médiathèque de Colleville-Montgomery.

