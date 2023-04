Marché gourmand, 5 août 2023, Thiviers.

Présence de producteurs locaux, possibilité de se restaurer sur place, animation musicale par « Ambiance Disco »

Mini podium, ambiance disco tournée, 100% années 80 à aujourd’hui.

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presence of local producers, possibility to eat on the spot, musical animation by « Ambiance Disco »

Mini podium, disco atmosphere tour, 100% 80s to today

Presencia de productores locales, posibilidad de comer in situ, animación musical a cargo de « Ambiance Disco »

Mini podio, recorrido ambiente disco, 100% años 80 hasta hoy

Anwesenheit von lokalen Produzenten, Möglichkeit, vor Ort zu essen, musikalische Unterhaltung durch « Ambiance Disco »

Minipodium, Disko-Atmosphäre Tournee, 100% 80er Jahre bis heute

Mise à jour le 2023-04-07 par Isle-Auvézère