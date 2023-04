Concert de KafeGüsel 47 rue Lamy, 22 juillet 2023, Thiviers.

KaféGüzel dépasse les frontières pour explorer les côtes méditerranéennes et les montagnes alentour, avec des chants traditionnels revisités, de Grèce en de Turquie et d’ailleurs..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



KaféGüzel goes beyond the borders to explore the Mediterranean coasts and the surrounding mountains, with revisited traditional songs from Greece, Turkey and elsewhere.

KaféGüzel cruza fronteras para explorar la costa mediterránea y las montañas circundantes, con canciones tradicionales revisitadas de Grecia, Turquía y otros lugares.

KaféGüzel überschreitet Grenzen und erkundet die Küsten des Mittelmeers und die umliegenden Berge mit neu interpretierten traditionellen Liedern aus Griechenland, der Türkei und anderen Ländern.

Mise à jour le 2023-03-31 par Isle-Auvézère