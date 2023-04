Filofête Chateau de la Filolie, 14 mai 2023, Thiviers.

Journée festive sur le thème de Fort Boyard

Sont prévus : structures gonflables, escape game, chasse aux trésors, atelier maquillage, cracheurs de feu, bolas, jonglerie – et nombreux jeux inspirés de Fort Boyard.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Chateau de la Filolie

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festive day on the theme of Fort Boyard

Inflatable structures, escape game, treasure hunt, make-up workshop, fire-eaters, bolas, juggling – and many games inspired by Fort Boyard

Jornada festiva sobre el tema de Fort Boyard

Estructuras hinchables, juego de escape, búsqueda del tesoro, taller de maquillaje, tragafuegos, boleadoras, malabares… y muchos juegos inspirados en Fort Boyard

Festlicher Tag mit dem Thema Fort Boyard

Geplant sind: Hüpfburgen, Escape Game, Schatzsuche, Schminkatelier, Feuerspucker, Bolas, Jonglieren – und zahlreiche Spiele, die von Fort Boyard inspiriert sind

Mise à jour le 2023-04-17 par Isle-Auvézère