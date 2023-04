Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Chateau de la Filolie, 13 mai 2023, Thiviers.

Présentation des formations par alternance

Visite de l’établissement et des installations sur rdv.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

Chateau de la Filolie

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of work-study programs

Visit of the establishment and facilities by appointment

Presentación de los cursos de formación en alternancia

Visita del establecimiento y de las instalaciones con cita previa

Vorstellung der dualen Ausbildung

Besichtigung der Schule und der Einrichtungen nach Vereinbarung

Mise à jour le 2023-04-17 par Isle-Auvézère