Quiz Pop culture x costume 16 Rue Bertran de Born, 12 mai 2023, Thiviers.

Petit quizz sur la culture geek et on vous invite à venir vous enjouer avec vos plus beaux costumes !! Les meilleurs seront récompensés (costumes comme joueurs).

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

16 Rue Bertran de Born La Mifa

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Little quiz on geek culture and we invite you to come and play with your best costumes ! The best will be rewarded (costumes as players)

¡Un pequeño concurso sobre la cultura geek y os invitamos a venir y divertiros con vuestros mejores disfraces ! Los mejores serán recompensados (disfraces y jugadores)

Ein kleines Quiz über die Geek-Kultur und wir laden euch ein, mit euren schönsten Kostümen zu kommen und euch zu vergnügen! Die Besten werden belohnt (Kostüme wie Spieler)

Mise à jour le 2023-04-17 par Isle-Auvézère