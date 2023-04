Foodtruck et DJ set! 16 Rue Bertran de Born Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Foodtruck et DJ set! 16 Rue Bertran de Born, 5 mai 2023, Thiviers. Dj set Régine Tonic & Sylvie va t'en

Duo de girls au platines qui mixe seulement des vinyls . Ben de Pâtes fraiches sera présent pour vous restaurer ..

16 Rue Bertran de Born La Mifa

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dj set Régine Tonic & Sylvie va t?en

Duo of girls at the turntables who mix only vinyls. Ben de Pâtes fraiches will be present to restore you. Dj set Régine Tonic & Sylvie va t?en

Dúo de chicas a los platos que mezclan sólo vinilos. Ben de Pâtes fraiches estará allí para servirle. Dj Set Régine Tonic & Sylvie va t?en

Duo von Girls an den Plattentellern, die nur Vinyl mixen. Ben de Pâtes fraiches wird für Ihr leibliches Wohl sorgen. Mise à jour le 2023-04-17 par Isle-Auvézère

