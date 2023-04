Journal d’Adam / Journal d’Eve 47 rue Lamy, 4 mai 2023, Thiviers.

Entre découverte du langage et découverte de l’autre, la poésie et l’humour de Mark Twain vous accompagneront lors de ce voyage « originel ». Cette déclaration d’amour est donc prétexte à cette lecture jouée et gesticulée, ponctuée de chansons originales au ukulélé..

47 rue Lamy Le Chat Pline

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Between the discovery of language and the discovery of the other, the poetry and humor of Mark Twain will accompany you on this « original » journey. This declaration of love is the pretext for this reading, performed and gesticulated, punctuated by original songs on the ukulele.

Entre el descubrimiento del lenguaje y el descubrimiento del otro, la poesía y el humor de Mark Twain le acompañarán en este « original » viaje. Esta declaración de amor es el pretexto de esta lectura, interpretada y gesticulada, puntuada por canciones originales al ukelele.

Zwischen der Entdeckung der Sprache und der Entdeckung des Anderen werden Mark Twains Poesie und Humor Sie auf dieser « ursprünglichen » Reise begleiten. Diese Liebeserklärung ist also der Vorwand für diese gespielte und gestikulierte Lesung, die von originellen Liedern auf der Ukulele unterbrochen wird.

