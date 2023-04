Stage « Massages équins : locomotion et confort du dos » Le Corral d’Edoras, 30 avril 2023, Thiviers.

Grâce à des peintures réalisées sur un cheval nous pourrons visualiserles différents os et gros muscles en action lors de la mise en mouvement. Après avoir repéré certaines tensions musculaires en lien avec la selle, nous verrons comment soulager le dos du cheval..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 17:30:00. .

Le Corral d’Edoras Lieu-dit Mur

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thanks to paintings made on a horse, we will be able to visualize the different bones and large muscles in action during the movement. After having identified certain muscular tensions related to the saddle, we will see how to relieve the horse’s back.

A través de cuadros realizados sobre un caballo podremos visualizar los diferentes huesos y grandes músculos en acción durante el movimiento. Tras haber identificado ciertas tensiones musculares relacionadas con la silla de montar, veremos cómo aliviar el dorso del caballo.

Anhand von Gemälden, die auf einem Pferd gemalt werden, können wir uns die verschiedenen Knochen und großen Muskeln vorstellen, die bei der Bewegung in Aktion treten. Nachdem wir einige Muskelverspannungen im Zusammenhang mit dem Sattel festgestellt haben, werden wir sehen, wie wir den Rücken des Pferdes entlasten können.

Mise à jour le 2023-03-15 par Isle-Auvézère