Atelier cosmétique naturelle 8 Rue de la Tour, 29 avril 2023, Thiviers.

Viens dessiner et créer ton Mug et repart avec / Partenariat : La petite Fabrique de Sarah.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:30:00. .

8 Rue de la Tour La Chariolotte

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come draw and create your own mug and leave with it / Partnership: La petite Fabrique de Sarah

Ven a diseñar tu propia taza y vete con ella / Colaboración: La petite Fabrique de Sarah

Komm, zeichne und kreiere deine Tasse und geh damit nach Hause / Partnerschaft: Sarahs kleine Fabrik

Mise à jour le 2023-03-31 par Isle-Auvézère