Atelier couture avenue de la gare, 20 avril 2023, Thiviers.

Un temps pour coudre une pochette, que vous n’ayez jamais vu une machine à coudre ou bien que vous soyez expert en la matière cet atelier est fait pour vous..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 16:30:00. .

avenue de la gare la Récréa’thiv

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A time to sew a pouch, whether you have never seen a sewing machine or you are an expert in the field this workshop is for you.

Tanto si nunca has visto una máquina de coser como si eres un experto en costura, este taller es para ti.

Zeit, um ein Einstecktuch zu nähen. Egal, ob Sie noch nie eine Nähmaschine gesehen haben oder ein Experte auf diesem Gebiet sind, dieser Workshop ist genau das Richtige für Sie.

Mise à jour le 2023-03-20 par Isle-Auvézère