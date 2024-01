Stage d’initiation à la Voltige Lieu-dit Mur Thiviers, jeudi 29 février 2024.

Stage d’initiation à la Voltige Lieu-dit Mur Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 17:00:00

Cette discipline qui allie sport et art demande tonus et concentration de la part du cavalier pour effectuer des mouvements artistiques sur un cheval en mouvement. Idéal pour découvrir les allures et travailler son équilibre !

Cette discipline qui allie sport et art demande tonus et concentration de la part du cavalier pour effectuer des mouvements artistiques sur un cheval en mouvement. Idéal pour découvrir les allures et travailler son équilibre !

.

Lieu-dit Mur Le Corral d’Edoras

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine corraldedoras@gmail.com



L’événement Stage d’initiation à la Voltige Thiviers a été mis à jour le 2024-01-18 par Isle-Auvézère