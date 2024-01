Miam Miam : Jeux et lectures savoureux Bibliothèque – Médiathèque Thiviers, mercredi 28 février 2024.

Miam Miam : Jeux et lectures savoureux Bibliothèque – Médiathèque Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 17:30:00

Jeux et lectures sur le thème de la gourmandise et de la cuisine

Animation en partenariat avec la ludothèque Périgord Limousin

Bibliothèque – Médiathèque 3, espace Rodolphe Charles Cézard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine atoutcontes@yahoo.fr



