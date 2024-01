Atelier recycle ton jean la Récréa’thiv Thiviers, mercredi 21 février 2024.

Atelier recycle ton jean la Récréa’thiv Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00

Venez réaliser une panière de rangement entièrement faite en jean avec Véronique de Recycle ton jean. Le but est de recycler de vieux jeans trop abîmés pour les porter!

Venez réaliser une panière de rangement entièrement faite en jean avec Véronique de Recycle ton jean. Le but est de recycler de vieux jeans trop abîmés pour les porter!

Ça se passe autour d’un thé ou d’un café. C’est un moment d’échange, de partage et de convivialité que nous vous proposons. Débutants ou confirmés, tout le monde est bienvenu ( à partir de 12 ans ).

.

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine larecreathiv@gmail.com



L’événement Atelier recycle ton jean Thiviers a été mis à jour le 2024-01-19 par Isle-Auvézère