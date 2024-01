Atelier Danse’Trad Rue Pierre Sémard Thiviers, dimanche 18 février 2024.

Atelier Danse’Trad Rue Pierre Sémard Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:00:00

fin : 2024-02-18 18:30:00

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer ! La mazurka est une danse de couple à trois temps aux accents souvent syncopés. Courante en bal folk, elle est très appréciée des habitués. La scottish est une danse de couple à deux temps, en position de danse de salon, très appréciée !

VALSE

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer !

Un couple qui valse, c’est une toupie à quatre pointes, contrôlées par deux personnes différentes et qui accomplit un cycle complet sur six temps. Il faut beaucoup d’entraînement et de coordination pour arriver à bien valser. Et, quand on arrive à tourner et tournoyer jusqu’à survoler le parquet de danse… le plaisir est intense.

Tous niveaux, Possibilité de venir seul.e

Animation : Zoé et Julien

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L'événement Atelier Danse'Trad Thiviers a été mis à jour le 2024-01-19