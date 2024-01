Effondrements des sociétés complexes, collapse au logis ? Rue Pierre Sémard Thiviers, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

Cycle de 5 conférences débats « LA GRANDE SIMPLIFICATION A VENIR » animées par François BOUCHET, éco-conseiller, conférencier vulgarisateur de l’Université Populaire de l’Environnement de Libourne. L’objectif du cycle de conférences-débats est de tenter de fournir une vision globale de notre situation actuelle, afin d’imaginer comment nous pouvons agir en tant que société et en tant qu’individus, globalement comme localement.

Chaque conférence s’appuiera sur des travaux scientifiques reconnus, dans des domaines variés, et permettra progressivement de dégager des filiations de pensée, des logiques, une cohérence, parfois à l’encontre d’idées reçues et profondément ancrées.

Plus généralement, ce sera l’occasion de nous interroger sur des notions telles que le « progrès », ou le « développement durable ».

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



