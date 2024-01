Cours Equifeel Le Corral d’Edoras Thiviers, dimanche 9 juin 2024.

Cours Equifeel Le Corral d’Edoras Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Chaque deuxième dimanche du mois, venez apprendre à mieux comprendre

et communiquer avec le cheval en réalisant des exercices à pied. Au

programme : complicité, amusement et réflexion !

Le Corral d’Edoras 206 rue des Coucous Lieu-dit Mur

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine corraldedoras@gmail.com



L’événement Cours Equifeel Thiviers a été mis à jour le 2024-01-18 par Isle-Auvézère