Les toqués du Tock, goûter Rue Pierre Sémard Thiviers, dimanche 11 février 2024.

Les toqués du Tock, goûter Rue Pierre Sémard Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

D’origine québécoise, le Tock est un jeu excellentissime à jouer à 4 ou plus. On joue avec de très beaux plateaux en bois fabriqués par notre animateur Jacques !

D’origine québécoise, le Tock est un jeu excellentissime à jouer à 4 ou plus. On joue avec de très beaux plateaux en bois fabriqués par notre animateur Jacques !

De la tactique et du suspense dans cette agréable course par équipe, dérivée des « petits chevaux » mais beaucoup plus intéressante. L’utilisation de cartes à la place des dés en fait un très bon jeu de stratégie. Le joueur choisit dans sa main la carte qu’il joue. La réflexion remplace le hasard. Certaines cartes ont des pouvoirs spéciaux. On se fait des petites vacheries avec une bonne dose de stratégie coopérative.

.

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hangare.eu



L’événement Les toqués du Tock, goûter Thiviers a été mis à jour le 2024-01-19 par Isle-Auvézère