Le Burn Out du Colibri Conférence gesticulée Rue Pierre Sémard Thiviers, vendredi 9 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

« Faire sa part » est le mantra le plus populaire chez les écolos.

Comme beaucoup, Justine Davasse, petite colibri, a nourri l’espoir de se changer elle-même pour changer la société.

Comme beaucoup, Justine Davasse, petite colibri, a nourri l’espoir de se changer elle-même pour changer la société. Et si la sur-responsabilisation de l’individu ainsi que son « développement personnel » ne suffisait pas pour enrayer l’urgence écologique ?

Lorsque l’engagement militant et écolo mène à l’éco-anxiété et révèle des souffrances dont on ignorait l’existence, alors c’est la grande claque. Justine nous fait réfléchir à la production et à la gestion des « déchets » dans notre société, mais aussi au « vivre ensemble » avec celles et ceux pour qui la vie est une épreuve douloureuse.

Une conférence gesticulée ? C’est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence pour être ludique. On décortique des sujets de société pour développer notre esprit critique !

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine julienpellier@yahoo.fr



