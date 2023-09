Rhodia Rhapsodie Gymnase de Thise Thise, 1 octobre 2023 16:00, Thise.

Rhodia Rhapsodie Gymnase de Thise Thise Dimanche 1 octobre, 16h00

La comédie musicale qui vous replonge dans l’usine Rhodiaceta de 1967 lors de la grande grève. Dimanche 1 octobre, 16h00 1

Rhodia Rhapsodie de retour en octobre !

Retrouvez Rhodia Rhapsodie la comédie musicale de l’école de musique AMUSO,

le 1er octobre 2023 à 16h au gymnase de Thise.

Sur scène, 50 artistes de l’orchestre rock-symphonique et de la chorale adulte d’AMUSO, ainsi que 3 artistes locaux : Lydie KOLMAYER, chanteuse du groupe Wish in the Dark, Martin DIM, auteur compositeur interprète et Ram WATFE, chanteur, étudiant au CRR de Besançon.

Histoire d’amour impossible entre Jeanne, ouvrière, et Jacques, cadre parisien. Une rencontre entre deux mondes que tout oppose durant un moment d’effervescence… Chris, fils de Jeanne, reçoit un testament d’un certain Jacques DECOURCEL. La lecture de ce document nous plonge dans un contexte particulier : l’occupation par les ouvriers de la Rhodiaceta, site industriel et premier employeur bisontin de 3 000 ouvriers, sur un fond de révolte sociale (1967) où la culture s’invite dans le monde ouvrier.

Infos pratiques :

Dimanche 1er octobre

16h au gymnase de Thise

15h30 ouverture des portes au public

Entrée libre sans réservation

Découvrir le spectacle : https://www.amuso.fr/page/2325527-rhodia-rhapsodie

Durée: 1 h 20

Contact : 07 81 36 80 09 – amuso.coordination@gmail.com

Gymnase de Thise rue champenatre Thise Thise 25220 Doubs