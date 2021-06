Nice Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Alpes-Maritimes, Nice « This is Tomorrow » par la Compagnie Antipodes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

« This is Tomorrow » par la Compagnie Antipodes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice. « This is Tomorrow » par la Compagnie Antipodes

Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), le samedi 3 juillet à 22:30

Performance danse, vidéo et musique autour de la figure de la femme dans l’art en écho à l’exposition She-Bam Pow Pop Wizz, les amazones du Pop. Un hommage à ces héroïnes symboles d’émancipation dans les années 60. Un dispositif de vidéo en temps réel imaginé par Nicolas Brunet en dialogue avec les chorégraphies de la compagnie Antipodes imaginées par Lisie Philip dans un univers de poésie- pop et accompagné par Laurent Tamagno à la batterie. RDV dans l’amphithéâtre extérieur Sosno !

Entrée libre

Performance danse, vidéo et musique en écho avec l’exposition des amazones du Pop Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Adresse Place Yves Klein, 06000 Nice Ville Nice lieuville Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Nice