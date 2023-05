THIS IS NOT (an act of love & resistance) — AINA ALEGRE Théâtre de l’Aquarium Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris THIS IS NOT (an act of love & resistance) — AINA ALEGRE Théâtre de l’Aquarium, 30 mai 2023, Paris. Le mardi 30 mai 2023

de 21h00 à 22h00

.Tout public. payant

Cette pièce utilise l’air comme matière, liant la danse, la musique et la parole. Écrite pour 4 musiciennes de cuivres et 5 danseur·euses, THIS IS NOT (an act of love & resistance), en s’attachant à donner une consistance à l’air, l’élément qui nous relie, met à jour une matérialité commune à la musique et au mouvement corporel. Qualité de présence, mais aussi qualité d’absence, énergie et fantasme activent divers imaginaires et imageries autour de l’air, peuplé d’entités singulières tout en formant une communauté, contenant de mémoires, de résonances, de polyrythmies, de trajectoires… Les paysages sonores s’élaborent en live, architecturaux, tandis que l’écriture chorégraphique fait entrer la danse dans un registre spectral, presque fantastique ou futuriste. Les traces imperceptibles que les sons et les mouvements laissent dans l’air deviennent dès lors matière à fictions sensorielles et sensuelles. Première pièce grand format pour cette artiste que l’Atelier de Paris accompagne, et qui vient d’être nommée co-directrice du Centre chorégraphique national de Grenoble. En partenariat avec L’institut Ramon Llull. Théâtre de l’Aquarium 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/aina-alegre/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/181093-this-is-not-an-act-of-love-resistance-de-aina-alegre

