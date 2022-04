This Is Not A Video Game La Gaîté Lyrique, 20 mai 2022, Paris.

Du vendredi 20 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

. payant Tarif plein : 10€ En continu durant tout l’anniversaire, et une restitution gratuite sur réservation, le dimanche 22.05.22 de 15h à 19h.

Game jam animée par Emilie Breslavetz, Tatiana Vilela dos Santos + guests, durant le festival anniversaire des 10 ans de la Gaîté Lyrique !

Bienvenue dans This Is Not A Video Game! Inspirée par le format du hackathon, cette game jam est un marathon de 42h de travail collaboratif pour imaginer, développer et prototyper un jeu vidéo.

Des jeux à contrôleur alternatif, kesako ? Ce sont des jeux vidéo dont l’interaction n’est rendue possible ni par une manette standard ni par un clavier. Ils amènent à renouveler la vision du jeu vidéo en inventant de nouvelles expériences ludiques, et en regroupant de nombreuses communautés issues des cultures post-internet : les gamers, les hackers, les makers…

Les équipes seront composées de talents étudiants mais aussi professionnels, issus des différentes communautés créatives. Pour participer, un appel à manifestation d’intérêt sera diffusé en vue de composer des équipes transdisciplinaires et complémentaires.

Le temps d’un week-end, les équipes, accompagnées de mentors, produisent un prototype de jeu vidéo dans l’univers de Capitaine futur (le programme art- orienté-enfants de la Gaîté Lyrique) avec cette consigne : « augmentez l’expérience de jeu grâce aux contrôleurs alternatifs et plongez les publics dans la découverte de nouveaux imaginaires ». La thématique, elle, sera dévoilée une semaine avant l’événement.

This Is Not A Video Game se terminera par une restitution de chaque équipe dans l’Auditorium de la Gaîté Lyrique, face aux autres participants et participantes, au public et à un jury composé de professionnels et professionnelles du jeu vidéo. Une expérience ludique, collaborative et créative d’un nouveau genre, dont les prototypes seront en accès libre pour le public le dimanche après-midi !

Emilie Breslavetz

Game designer et artiste d’interaction basée en région parisienne, Emilie Breslavetz travaille sur des jeux vidéo, des contrôleurs de jeu alternatifs et des installations interactives. Elle combine le développement de jeu avec des méthodes de fabrication artisanales et numériques (travail du bois, électronique, couture, programmation…) pour créer des dispositifs tangibles, analogiques et interactifs, et

ainsi s’ouvrir à de nouveaux types d’expériences immersives et ludiques.

Tatiana Vilela dos Santos

Game designer indépendante et artiste plusieurs fois récompensée, Tatiana Vilela dos Santos réalise depuis 20 ans des installations ludiques et des jeux artistiques, dans le cadre de son projet multimédia interactif MechBird. Ses créations se spécialisent dans les jeux

à contrôleurs alternatifs : des jeux vidéo incluant des interfaces tangibles faites à la main, construites spécifiquement pour ces expériences.

This Is Not A Video Game – Jouons !

Game jam : restitution

Le dimanche 22.05.22, 15h-19h

Larges