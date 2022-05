This Is Not a Love Song Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

Depuis le temps qu’on nous serine que les histoires d’amour finissent mal en général, que tout est représentation, façade, transposition, qu’en est-il de cet autre amour, charnel, bestial, celui qui mêle les humeurs et fait résonner les cris de plaisir ? Tel pourrait être, grossièrement résumé, le propos de This Is Not a Love Song, pièce de théâtre de rue d’après un texte de la comédienne Lola Giouse. Il y est question de sexe, de désir, de rencontre, et, au fond, de cette invraisemblable pudeur ou incapacité à mettre des mots sur des émotions, des sentiments qui parfois nous dépassent. Et pourtant, le couple mis en scène démontre que les transports amoureux, comme les voyages, forment la jeunesse… et tous les âges de la vie.

Lacan écrivait : il n’y a pas de rapport sexuel. Lola Giouse lui répond avec ce spectacle. Sur scène, un couple se cherche. Il est question de cul, de baise – et cela avec délicatesse et drôlerie Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

