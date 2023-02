THIS IS ENGLAND #9 – 86 CREW WARRIOR KIDS + KABRONES SECRET PLACE, 11 mars 2023, ST JEAN DE VEDAS.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) La TAF & BOOMERANG présentent THIS IS ENGLAND #9 – 8°6 CREW + WARRIOR KIDS + KABRONES – Ouverture des portes à 19h – 17 € – Adhésion annuelle obligatoire 3€ 8°6 CREW (Ska reggae band/Paris) Depuis plus de 20 ans, 8°6 CREW se produit sur les scènes ska, reggae et punk-rock de France et d’Europe. La solidité de sa rythmique, la générosité de sa section cuivre et les textes durs et vrais de Charly forgent l’identité du groupe. Ses influences sont le ska de la période Two-Tone des années 80 (The Specials, Madness) et le Third Wave (The Busters, Mr Review, The Toasters) et pour le reggae, les années 70 et 80 de Sly & Robbie, les Twinkle Brothers, Toyan ou encore Yellowman. WARRIOR KIDS (Oi legend/Marseille) Devons nous encore présenter l’une des plus vieille légende urbaine de l’hexagone encore en service!?! Depuis 1982, les Warrior Kids traversent les âges et s’adaptent aux différentes aires de la scène Punk. De la Oi, du Street-Punk ou du Punk-Rock, nos compères marseillais savent toujours donner autant de voix, de fraîcheur et de jeunesse pour toujours fédérer plus de public. KABRONES (Street Punk – OI / Catalunya,Chili, France ! Avec Fray chanteur des DECIBELIOS ) Sous l’impulsion de Fray (Carles Treviño), ancien chanteur du légendaire groupe Punk-Ska Decibelios, est né Kabrones, un groupe composé de musiciens de France, Catalunya et du Chili qui unissent leur long et riche parcours pour apporter de nouvelles mélodies et de l’originalité au Street Punk et à l’OI. Multi-instruments et pluralité d’influences de styles sont les deux piliers par lesquels ils se démarquent de la formation instrumentale classique des groupes OI. Leur humour, leur ironie et leur esprit rebelle leur confèrent une personnalité unique et incomparable. De différents pays et origines, les musiciens se proclament citoyens du monde et antiracistes. Dans un style direct et sans concession, les textes de Kabrones expriment des sentiments et des expériences de cette sous-culture et toujours avec un esprit combatif en opposition à un système corrompu dont les fondements sont basés sur le mensonge et la répression.

SECRET PLACE ST JEAN DE VEDAS 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE) Herault

