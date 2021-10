THIS IS en concert au Bus Palladium le 8 octobre Le Bus Palladium, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 21h à 23h59

payant

THIS IS est un groupe de Rock composé de différentes personnalités, sorties de leur registres habituels. C’est en toute liberté qu’ils ont écrit, composé, enregistré et produit 12 titres.

THIS IS est un groupe de Rock composé de différentes personnalités, sorties de leur registres habituels. C’est en toute liberté qu’ils ont écrit, composé, enregistré et produit 12 titres.

THIS IS, c’est un univers scénique Rock et survolté. Beats électriques qui fleurtent avec les premiers hip-hop, guitares cinglantes garage-surf-punk, synthés psychés et une voix grave et envoutante.

Rejoint sur scène par le musicien Guilhem Hatt, avec la complicité de l’ingénieur du son Jean Barret, l’aventure THIS IS démarre maintenant sur scène, et bientôt en vinyle et sur toutes les plateformes.

THIS IS : Jean Bocheux, François Pavan & Sandrine Quétier

Concerts -> Rock

Le Bus Palladium 6 rue Pierre Fontaine Paris 75009

2, 12 : Pigalle (276m) 12 : Saint-Georges (323m)



Contact : promotour@ephelide.net 0145268035

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-08T21:00:00+02:00_2021-10-08T23:59:00+02:00

DR