« THIS IS…. CHANSON FRANCAISE! » par les Deux Moiselles de B. Casa Consolat Marseille, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T21:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

« THIS IS…. CHANSON FRANCAISE! »

C’est le tour de chant des Deux Moiselles de B.

Complices depuis plus de 12 ans, elles ont écumé en duo les scènes et le bitume du centre et de l’ouest de la France, surtout les zéniths (enfin presque).

Comme elles en ont marre de la pluie (même si elles font toujours revenir le soleil), elles débarquent à la Casa Consola pour partager leur amour du répertoire (revisité) de la chanson francophone populaire ou à texte, de Xanroff à Katerine, de Francis Lopez à Aya Nakamura, sans oublier Juliette ou Dalida.

Plus d’infos:

https://lesdeuxmoisellesde.wixsite.com/lesdeuxmoisellesdeb

Bar et restauration à partir de 19h30

Concert 21h30 PAF prix libre à partir de 5 euros

Adhésion prix libre

_____________________________________________________________

