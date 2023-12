La chorale des Renar’Do Thiron-Gardais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais La chorale des Renar’Do Thiron-Gardais, 15 décembre 2023, Thiron-Gardais. Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:30:00

fin : 2023-12-15 Venez découvrir la chorale des Renar’Do dans un spectacle musical « Il était une fois », l’issue du marché de Noël de l’association des marmots..

Venez découvrir la chorale des Renar’Do dans un spectacle musical « Il était une fois », l’issue du marché de Noël de l’association des marmots. . Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par OT DU PERCHE Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Code postal 28480 Adresse Ville Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Thiron-Gardais Latitude 48.31151 Longitude 0.99341 latitude longitude 48.31151;0.99341

La chorale des Renar’Do Thiron-Gardais 2023-12-15 2023-12-15 was last modified: by La chorale des Renar’Do Thiron-Gardais 15 décembre 2023