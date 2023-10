Thé dansant – Gilles Music Thiron-Gardais, 5 novembre 2023, Thiron-Gardais.

Thiron-Gardais,Eure-et-Loir

Venez rythmer votre après-midi avec le thé dansant animé par Gilles Music..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:00:00. 7 EUR.

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and give rhythm to your afternoon with the tea dance animated by Gilles Music.

Venga a poner ritmo a su tarde con el baile del té organizado por Gilles Music.

Geben Sie Ihrem Nachmittag einen Rhythmus mit dem von Gilles Music moderierten Tanztee.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT DU PERCHE