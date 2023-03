FESTIVAL DE PRINTEMPS – LES ARTS FLORISSANTS, 28 avril 2023, Thiré Thiré.

Alliant musique baroque sacrée, patrimoine architectural et beauté des jardins, cette nouvelle édition met à l’honneur l’un des plus grands compositeurs baroques anglais : Henry Purcell (1659 -1695). Les deux codirecteurs musicaux des Arts Florissants, Paul Agnew (directeur artistique du Festival) et William Christie invitent ainsi à redécouvrir les plus belles pièces sacrées de celui qu’on nomma l’« Orpheus britannicus », à l’occasion d’une série de concerts dans les églises du Sud-Vendée.

VENDREDI 28 AVRIL – CATHÉDRALE DE LUÇON – 20H00

ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL

Direction musicale : Paul Agnew / Chœur et ensemble instrumental des Arts Florissants

Pour ce concert, Paul Agnew a sélectionné des airs sacrés mettant en valeur la voix, de l’intimité du chant pour voix seule (« Lord, what is man, lost man ? ») aux voluptueuses sonorités de l’anthem « My heart is inditing » ; de l’humour de « Rejoice in the Lord alway » (surnommé « l’anthem des cloches ») au pathos de « Hear my prayer, O Lord ».

SAMEDI 29 AVRIL – ÉGLISE DE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON – 11H00

CONCERT & CAFÉ AVEC LES ARTISTES

Benoît Hartoin – clavecin

Fidèle collaborateur des Arts Florissants, le claveciniste et organiste propose dans ce programme intitulé « Untimely death » des pièces de compositeurs baroques dont le parcours fulgurant fut interrompu par une mort prématurée : Purcell, mort à 36 ans, mais aussi ses contemporains Alessandro Stradella, Louis Couperin et même… Wolfgang Amadeus Mozart.

SAMEDI 29 AVRIL – ÉGLISE DE SAINTE-HERMINE – 20H00

DIVINE HYMNS

Direction musicale : William Christie

Solistes : Natasha Schnur, soprano ; Rebecca Leggett, mezzo-soprano ; Paul Agnew et Hugo Hymas, ténors ; Edward Grint, basse

Un concert à la tonalité intimiste et émouvante, qui met en résonnance Henry Purcell avec ses contemporains Pelham Humfrey, John Blow et William Croft et où la voix soliste laisse entendre l’humilité de l’homme déchu, la détresse du pécheur seul face à Dieu ou encore la dévotion fervente d’un cœur pur.

DIMANCHE 30 AVRIL – ÉGLISE DE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON – 11H00

CONCERT & CAFÉ AVEC LES ARTISTES

Augusta McKay Lodge – violon et Florian Carré – clavecin

Augusta McKay Lodge, repérée par William Christie alors qu’elle était élève à la Juilliard School de New York, a intégré l’Ensemble dont elle assume régulièrement le rôle de premier violon. Quant à Florian Carré, sa maîtrise du continuo et de l’accompagnement en a fait un collaborateur privilégié de Paul Agnew et de William Christie, qui lui confient chaque année le poste de claveciniste ou d’organiste dans de nombreux concerts. Deux jeunes interprètes de premier plan dans un programme virtuose de sonates pour violon de Purcell et ses contemporains !

DIMANCHE 30 AVRIL – ÉGLISE DE CHANTONNAY – 17H30

FANTAISIES ET SONATES

Conception musicale : Paul Agnew

Ensemble instrumental des Arts Florissants

Paul Agnew consacre ce dernier concert à la musique instrumentale de Purcell. Les Fantaisies pour ensemble de violes, écrites en 1680 par le compositeur alors qu’il n’avait que 21 ans, sont au cœur de ce programme intimiste, où elles alternent avec des sonates aux sonorités italiennes.

LES 29 & 30 AVRIL – VISITES DES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE – DE 10H30 À 17H30

Visites guidées à 12h et 15h.

Les Jardins de William Christie seront ouverts à l’occasion du week-end du Festival de Printemps. L’occasion pour les visiteurs de les découvrir sous un autre jour qu’en été, à une saison propice à l’observation et à l’admiration.

Le Département de la Vendée et Les Arts Florissants proposent avec le Festival de Printemps un rendez-vous musical unique en son genre, pour découvrir chaque année la musique sacrée d’un grand compositeur baroque, dans le cadre exceptionnel des églises du Sud-Vendée.

+33 2 28 85 85 70 https://evenements.vendee.fr/festival-des-arts-florissants

