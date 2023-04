Randonnées pédestres mairie, 30 avril 2023, Thiouville.

L’association sports et Loisirs Thiouvillaise propose des randonnées pédestres, ouvertes à tous.

Partage, bonne humeur et découverte.

RDV à 10h à la mairie. Gratuit..

2023-04-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 . .

mairie

Thiouville 76450 Seine-Maritime Normandie



The Thiouvillaise Sports and Leisure Association offers walking tours, open to all.

Sharing, good mood and discovery.

Meeting point at 10 am at the town hall. Free of charge.

La Asociación Deportiva y Recreativa de Thiouville ofrece recorridos a pie, abiertos a todos.

Compartir, buen humor y descubrimiento.

Punto de encuentro a las 10h en el ayuntamiento. Gratuito.

Der Verein Sports et Loisirs Thiouvillaise bietet Wandertouren an, die für alle offen sind.

Austausch, gute Laune und Entdeckungen.

RDV um 10 Uhr am Rathaus. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-02-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité