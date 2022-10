Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Théâtre de Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Théâtre de Thionville, 27 novembre 2022 17:00, Thionville

Sur réservation, de 15€ à 30€

Comédie-ballet en 3 actes – Direction artistique : Hervé Niquet – Mise en scène : Vincent Tavernier – Durée : 1h30 sans entracte – Tout public Comédie-ballet en trois actes Le Mariage forcé est la deuxième comédie-ballet composée par Molière et sa première véritable collaboration avec Lully. La composition en « sketches » successifs est encore typique du ballet de cour dont la comédie-ballet dérive, et de ce point de vue assez proche des Fâcheux (1661). Réglant un mouvement général subtil où alternent accélérations et repos, Molière et Lully composent une œuvre où leur fantaisie mutuelle peut se donner libre cours. Ce mouvement est celui qui doit animer les interprètes, mais aussi le dispositif scénique à transformation – évoquant une « ville de théâtre », aussi mobile que les « sketches », aussi colorée que les personnages et leurs costumes, aussi fantasque que le scénario. Teaser vidéo du spectacle >> Argument

Sganarelle, sentant l’âge venir, s’apprête à en finir avec le célibat, espérant trouver dans la ravissante Dorimène une épouse à son gré – c’est-à-dire à son exclusive disposition – pour remplir sans discuter toutes les charges du ménage, y compris bien entendu la génération ! Or la future ne l’entend guère de cette oreille. Après qu’elle ait expliqué au barbon comment elle envisage de son côté sa future existence (…très libre…), Sganarelle, inquiet, et même alarmé par un songe peu propice, cherche conseil autour de lui : ami proche mais sceptique, philosophes grandiloquents, diseuses de bonne aventure et même un magicien et ses diablotins. Lorsqu’il se décidera finalement à renoncer à cette dangereuse union, le père et le frère de la belle, trop contents de se débarrasser d’une fille ingouvernable, forceront à coups de bâton le fiancé à tenir ses promesses ! Vincent Tavernier, mise en scène et direction artistique

Les Malins Plaisirs Hervé Niquet, direction artistique

Le Concert Spirituel Marie-Geneviève Massé, chorégraphie

Cie de danse L’Eventail Claire Niquet, décor

Erick Plaza-Cochet, costumes

Carlos Perez, lumières Lucie Edel

Yannis François / Nicolas Brooymans (en alternance) Comédiens des Malins Plaisirs

Pierre-Guy Cluzeau, Marie Loisel, Laurent Prévôt, Quentin-maya Boyé, Maxime Costa Danseurs de la Cie de danse l’Eventail

Anne-Sophie Ott, Clémence Lemarchand, Artur Zakirov, Romain Di Fazio, Maya Kawatake Pinon Orchestre du Concert Spirituel

direction, Olivier Briand/Stephan Dudermel (du 1er violon) et Clément Geoffroy/Philippe Grisvard (du clavecin) Durée : 1h30 sans entracte

Coproduction : Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel, L'Eventail, Angers-Nantes Opéra, Le Grand T de Nantes, l'Atelier Lyrique de Tourcoing, les Opéras de Massy, Reims et Grand Avignon, le Centre de musique baroque de Versailles, le Théâtre Montansier de Versailles, La Barcarolle – Théâtre du Pays de Saint-Omer, le Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, et la ville du Touquet-Paris-Plage. Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de la Région Île-de-France pour ce projet dans le cadre de l'aide à la diffusion.

