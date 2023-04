Vincent Dedienne – Un Soir de Gala (Tournée) THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

Vincent Dedienne – Un Soir de Gala (Tournée) THEATRE DE THIONVILLE, 8 février 2024, THIONVILLE. Vincent Dedienne – Un Soir de Gala (Tournée) THEATRE DE THIONVILLE. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 34.0 à 45.0 euros. EPCC LES QUICONQUES DE L’ESPAL (D-2021-003453/003450/003449) PRESENTE CE CONCERT Réservation PMR : 02.43.50.21.50 Vincent Dedienne Votre billet est ici THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE 30, bd du Marechal Foch Moselle 34.0

EUR34.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu THEATRE DE THIONVILLE Adresse 30, bd du Marechal Foch Ville THIONVILLE Departement Moselle Tarif 34.0 45.0 Lieu Ville THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE

THEATRE DE THIONVILLE THIONVILLE Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

Vincent Dedienne – Un Soir de Gala (Tournée) THEATRE DE THIONVILLE 2024-02-08 was last modified: by Vincent Dedienne – Un Soir de Gala (Tournée) THEATRE DE THIONVILLE THEATRE DE THIONVILLE 8 février 2024 Théâtre de Thionville Thionville

THIONVILLE Moselle