CITATIONS – Quand les artistes en inspirent d’autres PUZZLE, 30 septembre 2022 11:00, Thionville.

30 septembre – 26 novembre Sur place Entrée libre – Gratuit puzzle@mairie-thionville.fr, 03 82 80 17 30

Exposition collective

peinture, sculpture, gravure, vidéo

Co-commissariat : Puzzle et Centre Jacques Brel

Du 29 septembre au 26 novembre 2022 du mardi au samedi de 11h à 18h

Les dimanches 2 et 30 octobre et 6 novembre 2022 de 14h à 18h

Puzzle : 1 place Malraux / F-57 Thionville / 03 82 80 17 30

Salle blanche & Salle Noire

Les oeuvres d’art sont autant de découvertes que de sources d’inspirations.

Des artistes aussi célèbres que Van Gogh, Manet ou Dali ont réalisé parmi leurs plus grands chefs-d’oeuvre en s’inspirant du travail d’autres créateurs. Traversant les époques et les techniques, l’appropriation et le détournement sont à présent reconnus comme des mouvements de l’Histoire de l’art à part entière. Stimulés, les artistes se questionnent, repensent et réinterprètent les créations de leurs pairs pour en proposer une déclinaison neuve et singulière. En modifiant intentionnellement des objets ou des images préexistantes, ils montrent que l’inspiration peut donner lieu à des innovations aussi uniques que surprenantes. Les artistes de l’exposition Citations ont trouvé leurs influences dans des oeuvres aussi bien classiques que modernes, utilisant la peinture, la vidéo, la sculpture ou même la modélisation 3D. En proposant d’une manière novatrice des oeuvres qui stimulent les sens, des formats imposants ou le détournement des symboliques, Puzzle et le Centre Jacques Brel invitent le visiteur à prendre pleinement part à ces nouvelles rencontres avec l’Histoire de l’art.

> Salle noire

Hermine Bourdin

Jacques Callot & Erik Desmazières

Olivier Masmonteil Antoine Renard

> Salle blanche

Hermine Bourdin

Gaël Davrinche

PUZZLE Place Malraux Thionville 57100 Thionville Moselle

