THIONVILLE PAR JOSEF STÜBBEN – UNE RÉVOLUTION URBANISTIQUE EN 1902

2022-10-15 14:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

Moselle En 1902, Diedenhofen sollicitait l’urbaniste et architecte Joseph Stübben afin de penser une nouvelle ville, débarrassée de ses fortifications. Une révolution urbanistique allait alors s’opérer. Né à Hülchrath en Rhénanie, non loin de Düsseldorf le 10 février 1845, Stübben fait des études à l’Académie d’architecture de Berlin dont il sort diplômé en 1871. Il devient dix ans plus tard l’architecte de la ville d’Aix-la-Chapelle et, en 1891, occupe le poste de conseiller en urbanisme de Cologne. Il peut alors concrétiser sa vision architecturale d’une ville moderne, théorisée l’année précédente dans son ouvrage de référence, en proposant un nouveau plan d’urbanisme. Il travaillera notamment pour Coblence (1889), Mulhouse (1895), Sarreguemines (1899), Luxembourg-ville (1900), Kiel (1901), Poznan (1892-1902), Esch-sur-Alzette (1924) et créera des stations balnéaires telle Coq en Belgique. musees@mairie-thionville.fr +33 38282255249 http://www.tourauxpuces.com/ TAP

