Moselle . 7.5 EUR Dans le cadre du festival Rayon Vert et de l’exposition TSUMÉ ART, PUZZLE et LA SCALA s’associent afin de vous proposer une séance spéciale One Piece avec la diffusion du dernier film de la saga suivie d’un ciné-quizz axé sur l’épopée de vos héros préférés. Amis cosplayeurs bienvenus !

Réservation conseillée. cinema.scala@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 34

