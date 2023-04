THIONVILLE CÔTÉ NATURE – LES PETITES BÊTES 18 allée de la Libération, 27 mai 2023, Thionville.

Soyons au village Associatif qui réunira les artisans, les associations et les producteurs du territoire, en famille ou entre amis !

Ils auront le plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir la nature avec leur savoir-faire local.

Ateliers pédagogiques et créatifs

Présentation des animaux de la ferme et d’un élevage de vers de farine

Démonstration d’une ruche pédagogique

Observation de la biodiversité du parc

Observation du soleil au microscope, si le ciel est dégagé

Expositions, jeux sur le thème de la faune de notre région

Jeu de reconnaissance olfactive de nos fruits et légumes de saison

Découverte des auxiliaires du jardin

Découverte des plantes aromatiques

Conseils sur la gestion des arbres : taille, greffe, cueillette, traitements

Sensibilisation santé et gestion des déchets

Restauration – Ventes de produits du terroir et aussi

14h Traversons les parcs de la Ville en marchant – 8km environ (sans difficulté majeure) – sur inscription par mail : cadredevie@mairie-thionville.fr*

de 14h à 16h Animations musicales (percussions, cuivres, trompettes…) par les classes du Conservatoire de musique

Atelier dessin Les petites bêtes, en astronomie, peuvent évoquer les extraterrestres. Les enfants seront invités à dessiner des créatures imaginaires mais adaptées aux conditions d’une planète différente

de 14h à 15h30 Création d’une libellule en perle – sur inscription par mail : cadredevie@mairie-thionville.fr*. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. 0 EUR.

18 allée de la Libération Parc Nelson Mandela

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Let’s be at the Associative village which will gather craftsmen, associations and producers of the territory, with family or friends!

They will have the pleasure to welcome you and to make you discover the nature with their local know-how.

Educational and creative workshops

Presentation of farm animals and a flour worm farm

Demonstration of an educational beehive

Observation of the biodiversity of the park

Observation of the sun with a microscope, if the sky is clear

Exhibitions and games on the theme of the fauna of our region

Olfactory recognition game of our fruits and vegetables in season

Discovery of the garden’s auxiliaries

Discovery of aromatic plants

Advice on tree management: pruning, grafting, picking, treatments

Health awareness and waste management

Catering – Sales of local products and also

2:00 pm Walk through the city’s parks – about 8 km (no major difficulty) – register by e-mail: cadredevie@mairie-thionville.fr*

2:00 pm to 4:00 pm Musical activities (percussion, brass, trumpets?) by classes from the Conservatory of Music

Drawing workshop Small animals in astronomy can evoke extraterrestrials. Children will be invited to draw imaginary creatures adapted to the conditions of a different planet

from 2:00 pm to 3:30 pm Creation of a dragonfly in pearl – on registration by mail : cadredevie@mairie-thionville.fr*

Acérquese a la Aldea Asociativa que reunirá a artesanos, asociaciones y productores del territorio, ¡en familia o entre amigos!

Estarán encantados de recibirle y ayudarle a descubrir la naturaleza con su saber hacer local.

Talleres educativos y creativos

Presentación de animales de granja y de una granja de gusanos de la harina

Demostración de una colmena educativa

Observación de la biodiversidad del parque

Observación del sol con microscopio, si el cielo está despejado

Exposiciones y juegos sobre el tema de la fauna de nuestra región

Juego de reconocimiento olfativo de nuestras frutas y verduras de temporada

Descubrimiento de las plantas auxiliares del jardín

Descubrimiento de plantas aromáticas

Consejos sobre la gestión de los árboles: poda, injertos, recolección, tratamientos

Sensibilización sanitaria y gestión de residuos

Restauración – Venta de productos locales y también

14h Caminemos por los parques de la ciudad – unos 8km (sin mayor dificultad) – previa inscripción por mail : cadredevie@mairie-thionville.fr*

de 14h a 16h Animación musical (percusión, metales, trompetas…) a cargo de clases del Conservatorio de Música

Taller de dibujo Los pequeños animales de la astronomía pueden evocar extraterrestres. Se invitará a los niños a dibujar criaturas imaginarias adaptadas a las condiciones de otro planeta

14.00 a 15.30 h Creación de una libélula con perlas – previa inscripción por correo: cadredevie@mairie-thionville.fr*

Seien Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden im Village Associatif, das Handwerker, Vereine und Produzenten aus der Region vereint!

Sie freuen sich darauf, Sie zu empfangen und Ihnen mit ihrem lokalen Know-how die Natur näher zu bringen.

Pädagogische und kreative Workshops

Vorstellung der Tiere auf dem Bauernhof und einer Mehlwurmzucht

Vorführung eines Lehrbienenstocks

Beobachtung der biologischen Vielfalt im Park

Beobachtung der Sonne unter dem Mikroskop, wenn der Himmel klar ist

Ausstellungen, Spiele zum Thema der Fauna unserer Region

Spiel zur olfaktorischen Erkennung unserer saisonalen Obst- und Gemüsesorten

Entdeckung der Nützlinge des Gartens

Entdeckung von aromatischen Pflanzen

Tipps zum Umgang mit Bäumen: Beschneiden, Veredeln, Pflücken, Behandlungen

Sensibilisierung für Gesundheit und Abfallmanagement

Verpflegung – Verkauf von regionalen Produkten und auch

14 Uhr Durchqueren wir die Stadtparks zu Fuß – ca. 8 km (ohne größere Schwierigkeiten) – Anmeldung per E-Mail erforderlich: cadredevie@mairie-thionville.fr*

14-16 Uhr Musikalische Darbietungen (Schlagzeug, Blechbläser, Trompeten?) durch die Klassen des Musikkonservatoriums

Zeichenworkshop Kleine Tiere in der Astronomie können an Außerirdische erinnern. Die Kinder werden eingeladen, Fantasiewesen zu zeichnen, die an die Bedingungen auf einem anderen Planeten angepasst sind

von 14h bis 15h30 Kreation einer Libelle aus Perlen – nach Anmeldung per E-Mail: cadredevie@mairie-thionville.fr*

Mise à jour le 2023-04-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME