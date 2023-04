THIONVILLE CÔTÉ NATURE – LA VIE DES INTRATERRESTRES 63 Boulevard Foch, 26 mai 2023, Thionville.

Projection – Débat

Erosion de la biodiversité, îlot de chaleur urbain, techniques de non-labour, pratique du zéro pesticides, artificialisation des sols, trame brune, des termes entendus de plus en plus aujourd’hui dans les médias. Mais que veulent-ils dire ?

C’est dans ce contexte, qu’Apolline Auclerc, écologue des sols, Maître de Conférences à l’ENSAIA (Université de Lorraine) et au Laboratoire Sols et Environnement, souhaite partager avec vous ses connaissances des sols et de leur biodiversité en forêt, en milieu agricole, mais aussi en ville.

A travers un film mêlant approches naturalistes, interviews de scientifiques, et prouesses techniques, vous serez plongé.e.s dans les profondeurs du sol et vous découvrirez la vie d’intraterrestres, organismes mystérieux mais pourtant très utiles

Réservation possible sur www.thionville.fr/scala. Tout public

Vendredi 2023-05-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-26 . 0 EUR.

63 Boulevard Foch Cinéma la Scala

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Screening – Debate

Biodiversity erosion, urban heat island, no-till techniques, zero pesticide practice, soil artificialisation, brown screen, terms heard more and more in the media today. But what do they mean?

It is in this context that Apolline Auclerc, a soil ecologist, Senior Lecturer at ENSAIA (University of Lorraine) and at the Soil and Environment Laboratory, wishes to share with you her knowledge of soils and their biodiversity in forests, in agricultural areas, but also in cities.

Through a film mixing naturalist approaches, interviews of scientists, and technical prowess, you will be plunged into the depths of the soil and you will discover the life of intraterrestrial organisms, mysterious but very useful

Reservation possible on www.thionville.fr/scala

Proyección – Debate

Erosión de la biodiversidad, isla de calor urbana, técnicas de siembra directa, uso cero de pesticidas, artificialización del suelo, pantalla marrón, términos que se oyen cada vez más en los medios de comunicación hoy en día. Pero, ¿qué significan?

En este contexto, Apolline Auclerc, ecóloga del suelo y profesora titular en la ENSAIA (Universidad de Lorena) y en el Laboratorio de Suelos y Medio Ambiente, desea compartir con ustedes sus conocimientos sobre los suelos y su biodiversidad en los bosques, en las zonas agrícolas, pero también en las ciudades.

A través de una película que combina enfoques naturalistas, entrevistas con científicos y proezas técnicas, se sumergirá en las profundidades del suelo y descubrirá la vida de organismos misteriosos pero muy útiles

Las reservas pueden hacerse en www.thionville.fr/scala

Filmvorführung – Debatte

Biodiversitätsverlust, städtische Wärmeinsel, pfluglose Techniken, Null-Pestizid-Praxis, Bodenversiegelung, braunes Netz – Begriffe, die heute immer häufiger in den Medien zu hören sind. Aber was bedeuten sie?

Vor diesem Hintergrund möchte Apolline Auclerc, Bodenökologin und Dozentin an der ENSAIA (Université de Lorraine) und am Laboratoire Sols et Environnement, ihre Kenntnisse über Böden und ihre Biodiversität in Wäldern, landwirtschaftlichen Gebieten und Städten mit Ihnen teilen.

In einem Film, der naturalistische Ansätze, Interviews mit Wissenschaftlern und technische Meisterleistungen miteinander verbindet, tauchen Sie in die Tiefen des Bodens ein und entdecken das Leben von geheimnisvollen, aber dennoch sehr nützlichen Organismen

Buchungen sind möglich unter www.thionville.fr/scala

Mise à jour le 2023-04-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME