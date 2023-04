THIONVILLE CÔTÉ NATURE – MINUSCULE 2 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE 63 Boulevard Foch, 24 mai 2023, Thionville.

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !

Après un bon goûter, les enfants pourront découvrir le monde des insectes avec des jeux et des activités proposés par l’équipe du cinéma : l’atelier « Bas les pattes ! »

Sur réservation à partir du 2 mai au 03 82 82 25 34 – Places limitées. Enfants

Mercredi 2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 16:30:00. 0 EUR.

63 Boulevard Foch Cinéma La Scala

Thionville 57100 Moselle Grand Est



When the first snow falls in the valley, it is urgent to prepare its reserves for the winter. Unfortunately, during the operation, a little ladybug gets trapped in a box? bound for the Caribbean!

After a good snack, children will be able to discover the world of insects with games and activities proposed by the cinema team: the workshop « Hands off! »

On reservation from May 2 at 03 82 82 25 34 – Limited places

Cuando caen las primeras nieves en el valle, urge preparar sus reservas para el invierno. Por desgracia, durante la operación, una pequeña mariquita queda atrapada en una caja de cartón… ¡con destino al Caribe!

Después de una buena merienda, los niños podrán descubrir el mundo de los insectos con juegos y actividades propuestos por el equipo de cine: el taller « ¡Manos fuera!

En reserva a partir del 2 de mayo en el 03 82 82 25 34 – Plazas limitadas

Wenn der erste Schnee im Tal fällt, ist es dringend notwendig, die Vorräte für den Winter vorzubereiten. Doch leider wird ein kleiner Marienkäfer in einem Karton gefangen, der in die Karibik geschickt wurde

Nach einem leckeren Snack können die Kinder die Welt der Insekten mit Spielen und Aktivitäten entdecken, die vom Kinoteam angeboten werden: der Workshop « Hände weg! »

Reservierung ab dem 2. Mai unter 03 82 82 25 34 – Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME