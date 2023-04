LA SCÈNE AUX ADOS – L IMPROMPTU DE VERSAILLES 15 Rte de Manom, 13 mai 2023, Thionville.

Quand le théâtre se regarde jouer dans une comédie des comédiens.

L’Impromptu de Versailles est une commande de Louis XIV, un monarque qui manifestement, aime à jouer des rivalités. A nouveau, Molière nous offre ici une mise en abîme de son art. En quelques jours seulement, il doit répondre, par le divertissement au roi, aux attaques que lui portent ses concurrents, les auteurs et comédiens del’Hôtel de Bourgogne.

Mais que peut-on reprocher au valet de chambre du Roi après le succès retentissant de l’Ecole des Femmes ?

C’est à travers une pièce, le Portrait du Peintreou la contre-critique de l’École des femmes, que ses détracteurs, certainement jaloux de son éclatant succès, lui reprochent d’y faire des portraits tellement fins, tellement directs, tellement naturels… qu’on ne peut s’empêcher de s’y reconnaître.

L’Impromptu de Versailles est une comédie en un acte et en prose créée, devant le roi,le 14 Octobre et jouée en public à partir du 4 Novembre de l’année 1663 dans la Salle du Palais-Royal.

Elle met en scène Molière et ses acteurs, La Grange, Brécourt, Mlle du Parc, Mlle Molière, du Croisy et Melle de Brie et le reste de la troupe dans leurs propres rôles, répétant dans l’urgence la pièce qu’ils doivent jouer devant le roi. Les comédiens s’insurgent de n’avoir pas eu le temps d’apprendre leur texte, caricaturent les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne qui s’étaient moqués d’eux, mais Molière les reprend en main, et commence la répétition d’une pièce où il met en scène des personnages types, raisonneur, prude, femme d’esprit satirique, poète jaloux, coquette. C’est l’occasion pour Molière de parler de son travail de metteur en scène, de directeur d’acteurs et des critiques dont il fait l’objet. En imitant le style de jeu des comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, il peut montrer qu’il maîtrise leurs façons, mais également s’en amuser dans un esprit de troupe.

Molière fait répéter des scènes par les acteurs et les reprend. Il indique aux acteurs quels personnages ils vont jouer, leur donne des recommandations pour produire les effets souhaités, les rassure sur leurs capacités. Mais soudain, c’est la panique…

… lorsque le roi est annoncé !

Présentée par:

l’Option Théâtre du Lycée de la Briquerie

Mise en scène:

Remi BARBIER et Laurence LECLER

Participants:

Baptiste MOURE AMBROSIO,

Bilal LOPES OLIVEIRA,

Boris MOHR,

Guillaume LAFOND,

Inas KHOUCHI,

Jade GARCIA,

Léa Poiré,

Léo LUNIAUD,

Noa CAPELLO,

Paul PIERRE DE LA BRIERE,

Quentin GEHIN,

Simon MOHR,

Thomas HERVY GENOVA, Hugo SCOTTO DI CESARE

Entrée et participation libres

Petite restauration possible sur place. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:15:00. EUR.

15 Rte de Manom NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est

Thionville 57100 Moselle Grand Est



When the theater watches itself play in a comedy of actors.

L’Impromptu de Versailles was commissioned by Louis XIV, a monarch who obviously likes to play rivalries. Once again, Molière offers us a mise en abîme of his art. In only a few days, he has to answer, by entertaining the king, to the attacks that his competitors, the authors and comedians of the Hôtel de Bourgogne, bring to him.

But what can one reproach the King’s valet de chambre after the resounding success of the Ecole des Femmes?

It is through a play, the Portrait of the Painter or the counter-criticism of the School of Women, that his detractors, certainly jealous of his brilliant success, reproach him for making portraits so fine, so direct, so natural? that one cannot help but recognize oneself in them.

L’Impromptu de Versailles is a comedy in one act and in prose created, in front of the king, on October 14 and played in public from November 4 of the year 1663 in the Hall of the Palais-Royal.

It puts in scene Molière and his actors, La Grange, Brécourt, Mlle du Parc, Mlle Molière, du Croisy and Melle de Brie and the remainder of the troop in their own roles, rehearsing in the urgency the play which they must play in front of the king. The actors are furious that they have not had time to learn their lines, and caricature the actors of the Hôtel de Bourgogne who had made fun of them, but Molière takes them in hand and begins the rehearsal of a play in which he puts on stage typical characters, a reasoner, a prude, a satirical wit, a jealous poet and a coquette. This is an opportunity for Molière to talk about his work as a director, as an actor’s manager and about the criticisms he has received. By imitating the acting style of the actors of the Hôtel de Bourgogne, he can show that he has mastered their ways, but also have fun with them in a troupe spirit.

Molière had the actors rehearse scenes and repeat them. He tells the actors which characters they are going to play, gives them recommendations to produce the desired effects, reassures them of their abilities. But suddenly, there is panic?

? when the king is announced!

Presented by:

the Theatre Option of the Lycée de la Briquerie

Directed by:

Remi BARBIER and Laurence LECLER

Participants:

Baptiste MOURE AMBROSIO,

Bilal LOPES OLIVEIRA,

Boris MOHR,

Guillaume LAFOND,

Inas KHOUCHI,

Jade GARCIA,

Léa Poiré,

Léo LUNIAUD,

Noa CAPELLO,

Paul PIERRE DE LA BRIERE,

Quentin GEHIN,

Simon MOHR,

Thomas HERVY GENOVA, Hugo SCOTTO DI CESARE

Free entry and participation

Small catering possible on the spot

Cuando el teatro se ve a sí mismo representado en una comedia de actores.

L’Impromptu de Versailles fue un encargo de Luis XIV, un monarca al que evidentemente le gusta jugar a las rivalidades. Una vez más, Molière nos ofrece una mise en abîme de su arte. En pocos días, tiene que responder a los ataques que le hacen sus competidores, los autores y cómicos del Hôtel de Bourgogne, entreteniendo al rey.

Pero, ¿qué se le puede reprochar al valet de chambre del Rey tras el rotundo éxito de la École des Femmes?

Es a través de una obra, el Retrato del pintor o la contracrítica de la Escuela de mujeres, que sus detractores, ciertamente celosos de su rotundo éxito, le reprochan que dibuje retratos tan finos, directos y naturales que uno no puede evitar reconocerse en ellos.

L’Impromptu de Versailles es una comedia en un acto y en prosa creada ante el rey el 14 de octubre y representada en público desde el 4 de noviembre de 1663 en el Palais-Royal.

Presenta a Molière y sus actores, La Grange, Brécourt, Mlle du Parc, Mlle Molière, du Croisy y Melle de Brie y el resto de la compañía en sus propios papeles, ensayando a toda prisa la obra que iban a representar ante el rey. Los actores protestan por no haber tenido tiempo de aprenderse sus líneas, caricaturizan a los actores del Hôtel de Bourgogne que se habían burlado de ellos, pero Molière les toma la palabra y comienza a ensayar una obra en la que pone en escena a personajes típicos, un razonador, un mojigato, un ingenio satírico, un poeta celoso y una coqueta. Es la ocasión para Molière de hablar de su trabajo como director, como director de actores y de las críticas que recibe. Imitando la manera de actuar de los actores del Hôtel de Bourgogne, puede demostrar que domina sus maneras, pero también divertirse con ellos con espíritu de troupe.

Molière hace que los actores ensayen escenas y luego las repiten. Les dice a los actores qué personajes van a interpretar, les da recomendaciones para producir los efectos deseados, les tranquiliza sobre sus capacidades. Pero de repente cunde el pánico..

… cuando se anuncia la llegada del rey

Presentado por:

la Opción Teatro del Liceo de la Briquerie

Dirigida por:

Remi BARBIER y Laurence LECLER

Participantes:

Baptiste MOURE AMBROSIO,

Bilal LOPES OLIVEIRA,

Boris MOHR,

Guillaume LAFOND,

Inas KHOUCHI,

Jade GARCIA

Léa Poiré,

Léo LUNIAUD,

Noa CAPELLO,

Paul PIERRE DE LA BRIERE,

Quentin GEHIN,

Simon MOHR,

Thomas HERVY GENOVA, Hugo SCOTTO DI CESARE

Entrada y participación gratuitas

Posibilidad de pequeño catering in situ

Wenn das Theater sich selbst beim Spielen in einer Komödie der Komödianten zusieht.

L’Impromptu de Versailles wurde von Ludwig XIV. in Auftrag gegeben, einem Monarchen, der offensichtlich gerne mit Rivalitäten spielt. Wieder einmal bietet uns Molière hier eine Abstraktion seiner Kunst. In nur wenigen Tagen muss er mit der Unterhaltung des Königs auf die Angriffe seiner Konkurrenten, der Autoren und Schauspieler des Hôtel de Bourgogne, reagieren.

Aber was kann man dem Kammerdiener des Königs nach dem durchschlagenden Erfolg der Ecole des Femmes vorwerfen?

In einem Stück, dem Portrait du Peintre oder der Gegenkritik zur École des femmes, werfen ihm seine Kritiker, die sicherlich neidisch auf seinen durchschlagenden Erfolg sind, vor, dass seine Porträts so fein, so direkt und so natürlich sind, dass man sich darin wiedererkennen muss.

L’Impromptu de Versailles ist eine Komödie in einem Akt und in Prosa, die am 14. Oktober vor dem König uraufgeführt und ab dem 4. November 1663 im Palais-Royal öffentlich gespielt wurde.

Es zeigt Molière und seine Schauspieler La Grange, Brécourt, Mlle du Parc, Mlle Molière, du Croisy und Melle de Brie sowie den Rest der Truppe in ihren eigenen Rollen, die unter Zeitdruck das Stück einstudieren, das sie vor dem König aufführen sollen. Die Schauspieler protestieren, dass sie keine Zeit hatten, ihren Text zu lernen, karikieren die Schauspieler des Hôtel de Bourgogne, die sich über sie lustig gemacht hatten, aber Molière nimmt sie wieder unter Kontrolle und beginnt mit der Probe eines Stücks, in dem er typische Charaktere auf die Bühne bringt: Raisonneur, Prüde, Frau mit satirischem Geist, eifersüchtiger Dichter, Kokotte. Dies ist Molières Gelegenheit, über seine Arbeit als Regisseur und Schauspieler und die Kritik an seiner Arbeit zu sprechen. Indem er die Spielweise der Schauspieler im Hôtel de Bourgogne nachahmt, kann er zeigen, dass er ihre Art und Weise beherrscht, aber auch im Sinne des Ensemblegeistes Spaß daran haben.

Molière lässt die Schauspieler Szenen einstudieren und übernimmt sie dann. Er sagt den Schauspielern, welche Figuren sie spielen werden, gibt ihnen Empfehlungen, wie sie die gewünschten Effekte erzielen können, und beruhigt sie hinsichtlich ihrer Fähigkeiten. Doch plötzlich bricht Panik aus?

… als der König angekündigt wird!

Präsentiert von:

option Théâtre du Lycée de la Briquerie (Theateroption des Lycée de la Briquerie)

Unter der Regie von:

Remi BARBIER und Laurence LECLER

Mitwirkende:

Baptiste MOURE AMBROSIO,

Bilal LOPES OLIVEIRA,

Boris MOHR,

Guillaume LAFOND,

Inas KHOUCHI,

Jade GARCIA,

Lea Poiré,

Léo LUNIAUD,

Noa CAPELLO,

Paul PIERRE DE LA BRIERE,

Quentin GEHIN,

Simon MOHR,

Thomas HERVY GENOVA, Hugo SCOTTO DI CESARE

Eintritt und Teilnahme frei

Kleine Verpflegung vor Ort möglich

