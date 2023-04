LA SCÈNE AUX ADOS – CES FILLES LÀ 15 Rte de Manom, 13 mai 2023, Thionville.

Depuis l’enfance, Scarlett ne s’est jamais intégrée au groupe des filles de l’école Sainte-Hélène. Est-ce parce qu’elle n’est pas bien coiffée¿ ? Parce qu’elle parle fort ? Parce qu’elle attire les garçons ? À partir d’une simple photo postée sur les réseaux sociaux, commence pour elle une longue descente aux enfers, racontée par une voix unique, celle du groupe des autres filles, qui la juge coupable – mais de quoi ?

Pièce inspirée d’un texte de d’Evan Placey

Présentée par

L’atelier adolescents de la Cie du Jarnisy,

Mise en scène

Justine BOSCHIERO

Participants :

Lola CLAUDIN,

Julie BRESSY,

Charlie HOUILLE,

Margot MERCIER,

Pierre LAMOUREUX,

Maude ROMANO,

Célia ROMANO,

Auréline PAULIN,

Tom GEILERT,

Axelle LECOQ

Entrée et participation libres

Petite restauration possible sur place. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 21:10:00. EUR.

15 Rte de Manom NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Ever since she was a child, Scarlett has never fit in with the girls at St. Helen’s School. Is it because her hair isn’t neat? Because she talks loudly? Because boys are attracted to her? From a simple photo posted on social networks, begins a long descent into hell, told by a single voice, that of the group of other girls, who judge her guilty? but of what?

Play inspired by a text by Evan Placey

Presented by

The teenage workshop of the Cie du Jarnisy,

Directed by

Justine BOSCHIERO

Participants :

Lola CLAUDIN,

Julie BRESSY,

Charlie HOUILLE,

Margot MERCIER,

Pierre LAMOUREUX,

Maude ROMANO,

Célia ROMANO,

Auréline PAULIN,

Tom GEILERT,

Axelle LECOQ

Free entry and participation

Small catering possible on the spot

Desde niña, Scarlett nunca ha encajado con las chicas del colegio Santa Elena. ¿Es porque no tiene el pelo bien peinado? ¿Porque habla alto? ¿Porque los chicos se sienten atraídos por ella? A partir de una simple foto colgada en las redes sociales, comienza para ella un largo descenso a los infiernos, narrado por una sola voz, la del grupo de otras chicas, que la juzgan culpable… ¿pero de qué?

Obra basada en un texto de Evan Placey

Presentado por

El taller de adolescentes de la Cie du Jarnisy,

Dirigida por

Justine BOSCHIERO

Participantes :

Lola CLAUDIN

Julie BRESSY,

Charlie HOUILLE,

Margot MERCIER,

Pierre LAMOUREUX,

Maude ROMANO,

Célia ROMANO,

Auréline PAULIN,

Tom GEILERT,

Axelle LECOQ

Entrada y participación gratuitas

Posibilidad de pequeño catering in situ

Seit ihrer Kindheit hat sich Scarlett nie in die Mädchengruppe der St. Helena-Schule eingefügt. Liegt es daran, dass sie nicht gut frisiert ist? Weil sie laut spricht? Weil sie die Jungs anzieht? Mit einem einfachen Foto, das sie in sozialen Netzwerken gepostet hat, beginnt für sie ein langer Abstieg in die Hölle, erzählt von einer einzigen Stimme, der Stimme der anderen Mädchengruppe, die sie für schuldig hält – aber für was?

Theaterstück nach einem Text von Evan Placey

Präsentiert von

L’atelier adolescents de la Cie du Jarnisy,

Regie

Justine BOSCHIERO

Mitwirkende:

Lola CLAUDIN,

Julie BRESSY,

Charlie HOUILLE,

Margot MERCIER,

Pierre LAMOUREUX,

Maude ROMANO,

Célia ROMANO,

Auréline PAULIN,

Tom GEILERT,

Axelle LECOQ

Eintritt und Teilnahme frei

Kleiner Imbiss vor Ort möglich

