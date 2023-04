LA SCÈNE AUX ADOS – THE LAST CHANCE TO SUCCEED 15 Rte de Manom, 12 mai 2023, Thionville.

Créé pour la 9ème édition de la Semaine Extra: un spectacle qui se fabrique à partir de leur quotidien, des problématiques qu’ils traversent ou qu’ils observent, de ce qu’ils ont à dire du monde qui les entoure.

Présentée par :

Young’n’Club troupe d’ados du NEST théâtre

Encadrée par

Sébastien POIROT

Participants :

KUSTER Adélaïde,

CHAPELIER Alexandre,

THIRIEZ Eleanor,

CASCHERA Claire,

HACQUARD Lilly,

BOURAINE Meissane,

KOZINOVA Dar’ya

MAJKOWSKII Elycia.

Entrée et participation libres

Petite restauration possible sur place. Tout public

Vendredi 2023-05-12 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-12 20:15:00. EUR.

15 Rte de Manom NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Created for the 9th edition of the Extra Week: a show that is made from their daily life, from the problems they go through or observe, from what they have to say about the world around them.

Presented by :

Young’n’Club teenage troupe of NEST theater

Supervised by

Sébastien POIROT

Participants :

KUSTER Adélaïde,

CHAPELIER Alexandre,

THIRIEZ Eleanor,

CASCHERA Claire,

HACQUARD Lilly,

BOURAINE Meissane,

KOZINOVA Dar’ya

MAJKOWSKII Elycia.

Free entry and participation

Small restoration possible on the spot

Creado para la 9ª edición de la Semana Extra: un espectáculo que se construye a partir de su vida cotidiana, de los problemas a los que se enfrentan u observan, de lo que tienen que decir sobre el mundo que les rodea.

Presentado por :

Compañía de adolescentes Young’n’Club del teatro NEST

Dirigido por

Sébastien POIROT

Participantes :

KUSTER Adélaïde,

CHAPELIER Alexandre,

THIRIEZ Eleanor,

CASCHERA Claire,

HACQUARD Lilly,

BOURAINE Meissane,

KOZINOVA Dar’ya

MAJKOWSKII Elycia.

Entrada y participación gratuitas

Posibilidad de pequeño catering in situ

Ausgabe der Semaine Extra: Ein Stück, das aus ihrem Alltag entsteht, aus den Problemen, die sie durchleben oder beobachten, und aus dem, was sie über die Welt um sie herum zu sagen haben.

Präsentiert von :

Young’n’Club Teenagergruppe des NEST-Theaters

Betreut von

Sébastien POIROT

Teilnehmerinnen:

KUSTER Adélaïde,

CHAPELIER Alexandre,

THIRIEZ Eleanor,

CASCHERA Claire,

HACQUARD Lilly,

BOURAINE Meissane,

KOZINOVA Dar’ya

MAJKOWSKII Elycia.

Eintritt und Teilnahme frei

Kleine Snacks vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-04-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME