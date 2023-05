LA SCÈNE AUX ADOS – BERBERIS 15 Rte de Manom, 11 mai 2023, Thionville.

Alors qu’il existe plus de 600 espèces de berbéridacées, il n’a fallu qu’un Berbéris pour lier Angèle et Élodie, deux jeunes filles sauvages qui vont apprendre à s’apprivoiser au fil des cycles de lavage et d’essorage à la laverie du quartier. Entre leurs existences apparemment insignifiantes s’engage un dialogue qui nous donne à voir et à entendre la résistance farouche de deux jeunes femmes face à l’engourdissement général de notre société.

Une pièce de Karin SERRES

Présentée par:

le Théâtre à Dire

Mise en scène:

Mohamed MOUAFFIK

Participants :

Lilly HACQUARD

Kiara RAMAZZOTTI

Entrée et participation libres

Petite restauration possible sur place. Tout public

Jeudi 2023-05-11 à 20:40:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

15 Rte de Manom NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est

Thionville 57100 Moselle Grand Est



While there are more than 600 species of Berberis, it only took one Berberis to bind Angèle and Élodie, two young wild girls who will learn to tame each other through the cycles of washing and wringing out at the local laundromat. Between their seemingly insignificant lives, a dialogue begins that allows us to see and hear the fierce resistance of two young women in the face of the general numbness of our society.

A play by Karin SERRES

Presented by:

le Théâtre à Dire

Directed by:

Mohamed MOUAFFIK

Participants :

Lilly HACQUARD

Kiara RAMAZZOTTI

Free entry and participation

Small catering possible on the spot

Aunque existen más de 600 especies de Berberis, sólo ha hecho falta una Berberis para unir a Angèle y Élodie, dos jóvenes salvajes que aprenderán a domesticarse mutuamente a lo largo de los ciclos de lavado y centrifugado en la lavandería local. Entre sus vidas, aparentemente insignificantes, se entabla un diálogo que nos permite ver y oír la feroz resistencia de dos jóvenes ante el adormecimiento general de nuestra sociedad.

Una obra de Karin SERRES

Presentada por:

le Théâtre à Dire

Dirigida por:

Mohamed MOUAFFIK

Participantes :

Lilly HACQUARD

Kiara RAMAZZOTTI

Entrada y participación gratuitas

Posibilidad de pequeño catering in situ

Während es über 600 Arten von Berberitzen gibt, brauchte es nur eine Berberis, um Angèle und Élodie zu verbinden, zwei wilde junge Mädchen, die lernen, sich im Laufe der Wasch- und Schleudergänge im Waschsalon des Viertels zu zähmen. Zwischen ihren scheinbar unbedeutenden Existenzen entspinnt sich ein Dialog, der uns den heftigen Widerstand zweier junger Frauen gegen die allgemeine Taubheit unserer Gesellschaft sehen und hören lässt.

Ein Stück von Karin SERRES

Präsentiert von:

le Théâtre à Dire

Regie und Bühne:

Mohamed MOUAFFIK

Mitwirkende :

Lilly HACQUARD

Kiara RAMAZZOTTI

Eintritt und Teilnahme frei

Kleiner Imbiss vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-04-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME