Participation du Magasin Recy-Thi à la Journée Mondiale du Recyclage Magasin Recy-Thi, 18 mars 2021 09:00-18 mars 2021 18:00, Thionville. Jeudi 18 mars, 09h00, 14h00 Entrée libre, sans conditions et respects des règles sanitaires. Solidarité.thi@gmail.com, 0617117876 Participation du Magasin Recy-Thi à la Journée Mondiale du Recyclage Dans le cadre de la Journée Mondiale Du Recyclage, le Magasin Recy-Thi propos à la vente des meubles (armoires, buffets, tables, chaises, commodes, guéridons, etc) à 50% et des lots de 3 vêtements (jupes, robes, pantalons, chemisiers, sous-vêtements,etc) pour 5€. Magasin Recy-Thi 6 rue du Couronné, Thionville, 57100 Thionville Cormontaigne Moselle jeudi 18 mars – 09h00 à 12h00

