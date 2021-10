Thionville Ecole primaire Victor Hugo Moselle, Thionville Brocante des enfants (bourse aux jouets et livres) Ecole primaire Victor Hugo Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Brocante des enfants (bourse aux jouets et livres) Ecole primaire Victor Hugo, 14 novembre 2021 09:00, Thionville. Dimanche 14 novembre, 09h00 Sur place entrée gratuite Brocante des enfants – bourse aux jouets et livres Les places d’exposants sont réservées aux élèves scolarisés dans l’école primaire ou maternelle Victor Hugo de Thionville (Thionville)

– Accès public (libre)

– Accueil des exposants à partir de 8 heures du matin – Ouverture aux visiteurs : de 9h à 13h

– Petite restauration possible sur place

– Dans le cadre du protocole obligatoire (contexte sanitaire) pour l’accueil de public, une jauge de 49 personnes sera appliquée par salle d’exposition (2 salles seront utilisées sur place) Ecole primaire Victor Hugo 6 rue Pershing thionville 57100 Thionville Moselle dimanche 14 novembre – 09h00 à 13h00

